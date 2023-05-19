Команда из Азербайджана победила в номинации на Первом Международном студенческом статистическом фестивале (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Москве подвели итоги Первого Международного студенческого статистического фестиваля и Международной студенческой олимпиады по статистике. Участие в мероприятиях приняли 12 команд из Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Мероприятия организованы Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств на площадке и при поддержке РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Константин Лайкам, Председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств: «Проведение фестиваля убеждает нас в том, что данная инициатива имеет огромное практическое значение не только для отрасли статистики, но и для всех отраслей экономики стран Содружества в целом. Уверен, фестиваль станет эффективным механизмом совершенствования статистической методологии и прикладного инструментария, позволит сформировать пространство единых технологических решений для того, чтобы статистические службы Содружества работали эффективнее и лучше понимали друг друга».

Статистический комитет СНГ проводит комплексную систематическую работу по аккумулированию данных о социально-экономическом положении стран СНГ, которые все страны Содружества используют в своей работе. В современных реалиях для получения полной и объективной картины необходимо учитывать все больше и больше факторов, именно поэтому важно постоянно реформировать механизм сбора и анализа статистических данных. Проводимое мероприятие – это эффективная площадка для выявления и обсуждения проблем, которые могут повлиять на качество статистических исследований.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач: «Фестиваль объединил не только тех, кто только постигает основы статистики, но и опытных специалистов отрасли. А это значит, что участники студенческой олимпиады смогли получить бесценный опыт, общаясь с профессионалами своего дела и, возможно, поделиться своим видением статистики будущего. Только так, в диалоге, механизм проведения статистических исследований может развиться и оставаться эффективным».

Победители Первой Международной студенческой статистической олимпиады

Победители командного зачета

1 место - Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова

2 место - Белорусский государственный экономический университет

3 место - Сибирский федеральный университет (Россия)

Победители индивидуального зачета

1 место - Иванченко Анастасия Владимировна, Сибирский федеральный университет (Российская Федерация)

2 место - Шмидт Эдуард Витальевич, Белорусский государственный экономический университет (Республика Беларусь)

3 место - Искандарли Фидан Хикмет кызы, Азербайджанский Государственный Экономический Университет (Азербайджанская Республика)

Победители в номинациях

Лучший региональный анализ Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан Руководитель - Каххоров Отабек Сиддикович Творческий подход в научном исследовании Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан Руководитель - Аюбжонов Аббос Хасилович Грамотное использование статистического инструментария Киргизский государственный технический университет имени И. Раззакова Руководитель - Бектурганова Айжамал Асысбековна Оригинальное решение поставленной задачи Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова, Научно - исследовательский университет Руководитель - Сейдахматова Салия Зооданбековна Социальная значимость исследования Нижегородский филиал «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Руководитель - Зороастрова Ирина Владимировна Профессиональный прорыв Университет НАРХОЗ Руководитель – Мусульманкулова Айгуль Амзебековна Лучшее представление работы Российско-Таджикский (Славянский) университет Руководитель - Ашурмамадова Симо Одиловна Индивидуальный стиль Азербайджанский государственный экономический университет Руководитель - Теймурова Вусаля Ейбулла кызы Освещение актуальной проблемы Российско-Таджикский (Славянский) университет Руководитель - Ризоева Таманно Абдурозиковна Творческий подход в научном исследовании Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова Руководитель - Баева Юлия Владимировна

Победителей Олимпиады наградили Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам, заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. глава Росстата Сергей Галкин, председатель жюри Владимир Соколин.

Сергей Галкин, Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат):

«Вызовы, которые стоят перед национальными экономиками и глобальный экономикой, во многом связаны с тем, насколько качественно и адекватно описаны происходящие процессы и предложены управленческие решения. Экономические изменения, в числе которых – ускорение технологических процессов, изменение уклада и структуры экономики, - требуют соответствующих изменений в статистике, совершенствования методологии, реализовывать которые нужно сообща на пространстве СНГ. Вы – новое поколение экспертов в статистике, от вас будет зависеть будущее отрасли».

Участники предложили передать право проведения следующей олимпиады стране-победительнице. В этом году ею стал Казахстан, одержавший победу в командном зачете.

Справочно

Статистический комитет осуществляет международное сотрудничество, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций. Только за 2022 год Статкомитет принял участие в 72 мероприятиях. Важную роль Статкомитет играет в повышении качества и популяризации статистики, разрабатывая статистическую методологию, проводя семинары и консультации по вопросам методологии.

Целью проведения Международного студенческого статистического фестиваля является популяризация статистики, формирование статистического сообщества на пространстве Содружества Независимых Государств, демонстрация достижений в сфере образования в области статистики государств - участников СНГ, укрепление дружбы и сотрудничества в студенческой среде наших стран. Программа олимпиады предусматривает творческое представление команд из государств - участников СНГ, выполнение ими командных заданий, а членами команд – индивидуальных тестирований. Мероприятия фестиваля также включают деловую программу.

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств

http://new.cisstat.org

Фотобанк мероприятия