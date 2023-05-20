Оформление Арены гимнастики в Баку выполнено идеально - серебряный призер индивидуального многоборья на ЧЕ в Баку

БАКУ /Trend/ - Оформление Арены гимнастики в Баку к 39-му чемпионату Европы выполнено идеально. Об этом в субботу сказала Trend обладательница серебряной медали в индивидуальном многоборье, гимнастка из Италии София Раффаэли.

"Соревнования проходят в потрясающем зале, счастлива возможности выступать на чемпионате Европы в Баку и видеть всю эту красоту", - отметила она.

Завтра Раффаэли предстоит выступить в финалах упражнений с обручем, мячом и булавами. По словам итальянской грации, она постарается показать хорошие результаты.

"Завтра приложу все усилия, чтобы выполнить программу на максимум. В квалификации упражнений с лентой я допустила ошибки, была расстроена. Поддержка тренера помогла мне, и сегодня в финале многоборья я постаралась продемонстрировать наилучший результат. Рада медали, которую завоевала", - сказала она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.