В Азербайджане объявлены правильные ответы вступительных экзаменов II группы специальностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы во II группе специальностей (в том числе по географии для III группы).

Как сообщили в воскресенье Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.

II группа специальностей (азербайджанский сектор);

II группа специальностей (русский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC, география (азербайджанский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC, география (русский сектор);