Отдельная общевойсковая армия с высоким профессионализмом выполняет поставленные задачи (Репортаж)

БАКУ /Trend/ - При организации министерства обороны Азербайджана представители медиа посетили Нахчыванскую Автономную Республику, где ознакомились с комплексным обеспечением, социально-бытовыми условиями подразделений Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщает в понедельник из Нахчывана сотрудник Trend, представители медиа ознакомились с социально-бытовыми условиями и условиями службы личного состава, проходящего службу в Отдельной общевойсковой Армии.

Бытовые условия в N-ской воинской части находятся на высоком уровне. Тренажерный зал, хозяйственное помещение, склад оружия и другие помещения соответствуют современным стандартам.

Затем представители СМИ отправились на территорию, где проходят учения. Они были проинформированы об учениях и правилах безопасности. Представители медиа понаблюдали за ходом учений, выполнением личным составом с высоким профессионализмом поставленных задач.