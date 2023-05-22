Мы наслаждаемся победой на чемпионатe Европы – азербайджанские гимнастки и их наставники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики 22 мая состоялась встреча с азербайджанскими грациями – победительницами и призерами чемпионата Европы по художественной гимнастике, прошедшего в Баку 17-21 мая, сообщает в понедельник Trend.

Во встрече приняли участие члены cеньорской команды в групповых упражнениях в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, завоевавшей на чемпионате "золото" в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также "бронзу" в многоборье, и Зохра Агамирова, выигравшая бронзовую медаль в программе с мячом.

Также в мероприятии приняли участие тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике - Сияна Василева, Евгения Виляева и Кямиль Гулиев.



Со вступительным словом на мероприятии выступила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, которая подчеркнула, что на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике сборная Азербайджана завоевала пять медалей, и это исторический результат.

Отметив то, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики, Президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем Instagram аккаунте публикацией по случаю победы азербайджанской сборной по групповым упражнениям на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку, спортсменки выразили признательность за поддержку и поздравления, а также за возможность тренироваться и готовиться к соревнованиями в прекрасных условиях, созданных в Национальной арене гимнастики.

Оценивая результаты чемпионата Европы, тренер команды в групповых упражнениях Сияна Василева отметила успешные выступления азербайджанских граций.

"На домашнем чемпионате достаточно сложно выступать, были переживания, была большая ответственность, мы хотели показать себя с лучшей стороны. На соревнованиях мы соревнуемся сами с собой, со своими переживаниями, страхами, а не с соперниками. Да, я анализирую выступления и других команд, чтобы знать их уровень. Цель тренеров подготовить девочек, чтобы выйдя на ковер, они показали свой максимум, мы сосредотачиваемся на их подготовке как физической, так и психологической", - сказала тренер команды.

Сияна Василева рассказала, что к чемпионату мира в программе команды в групповых упражнениях ожидаются изменения.

"Будем работать над упражнением с обручами. А вообще, если говорить о том, как ставятся упражнения, то мы начинаем с идеи, кто-то может предложить красивую музыку, кто-то идею костюмов.

Вот, например, для упражнения с пятью обручами, услышав композицию с национальными мотивами, я подумала, что под нее мы и должны выступать. А в программе с тремя лентами и двумя мячами вначале появилась общая картинка, а потом подбирали музыку", - отметила она.

Говоря о конкуренции на соревнованиях, Сияна Василева подчеркнула, что команда трудится на совесть, и рада любой конкуренции.

Хореограф Кямиль Гулиев рассказал, что программы команды в групповых упражнениях отличаются не только степенью сложности, но и артистизмом.

"По сравнению с прошлым годом в этот раз наши упражнения были сложнее. Надеюсь, на чемпионате мира мы покажем хороший результат. А пока мы еще находимся в эйфории от победы команды на чемпионате Европы. Когда зайдем в тренировочный зал, то для нас начнется новый этап, мы приступим к новой работе. А пока мы наслаждаемся этим моментом, и, думаю, это заслуженно", - сказал Гулиев.

Говоря о результате Зохры Агамировой, ее тренер Евгения Виляева подчеркнула, что она большой молодец.

"Когда я узнала о результатах Зохры, не смогла сдержать слез. Мы шли к этому шесть лет, и я счастлива, что у нас все получилось", – добавила Виляева.

Отвечая на вопрос, есть ли лидер в команде, члены cеньорской сборной в групповых упражнениях подчеркнули, что капитаном команды является Ляман Алимурадова, однако все гимнастки поддерживают и дополняют друг друга.

"Каждая из нас старается поддержать, помочь, посоветовать, ведь мы одна команда. Все мы рады и счастливы, что у нас получилось завоевать "золото" чемпионата Европы", - добавила Алимурадова.

"Да, мы единая команда и хорошо знаем друг друга, чувствуем, когда в определённый момент кому-то из нас нужна поддержка. Это и есть командный дух, когда мы всегда рядом", - сказала Зейнаб Гумметова.

"Каждая из нас уникальна, и мы дополняем друг друга", - подчеркнула Елизавета Лузан.

Гюллю Агаларзаде отметила, что завоеванное "золото" возлагает еще большую ответственность.

"Завоевав золотую медаль на чемпионате Европы, мы понимаем, что теперь должны поднимать планку, еще больше работать, демонстрировать результат еще лучше", - добавила она.

Зохра Агамирова также поделилась впечатлениями от участия в чемпионате Европы.

"Я старалась выступить на максимум, и безусловно, рада была завоевать медаль. Хочу поблагодарить всех за поддержку, она нас всех вдохновляет", – добавила грация.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, прошедшего под девизом "Shine like a star"(Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), стали грации из 38 стран.

В активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы пять медалей. Две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами, завоеванные юниорской командой в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой. Также это "золото" в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, "бронза" в многоборье, завоеванные cеньорской командой в групповых упражнениях в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, и бронзовая медаль, завоеванная азербайджанской гимнасткой Зохрой Агамировой в программе с мячом.