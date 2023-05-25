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В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная помощь за май

Общество Материалы 25 мая 2023 15:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная помощь за май

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, сегодня полностью выплатил все пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь за май.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 10 мая в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском районе, а 16 мая в других регионах страны были произведены пенсионные выплаты, включая пенсионеров, получающих надбавку за выслугу лет, за май.

Таким образом завершена выплата всех пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за май.

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