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Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

Общество Материалы 27 мая 2023 13:19 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

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БАКУ /Trend/ - 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, вечером северо-западный ветер сменится южным.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, составив 760 мм рт. столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Днем в некоторых горных и предгорных районах страны временами будет дождливо, местах возможны ливни, грозы, град. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла.

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