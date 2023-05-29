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Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

Общество Материалы 29 мая 2023 12:26 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, умеренный южный ветер сменится вечером северо-западным.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град. Местами туман, усиливающийся временами западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 13-18° тепла.

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