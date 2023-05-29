БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" одержал 300-ю домашнюю победу в чемпионатах Азербайджана. Произошло это в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Trend, в последнем матче сезона подопечные Гурбана Гурбанова обыграли "Туран Товуз" со счетом 3:1.

Агдамский клуб отпраздновал 300-ю домашнюю победу в 438-м матче в чемпионатах страны, проводимых с 1992 года. "Карабах" является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Первая домашняя победа команды была завоевана 6 мая 1992 года. В тот день "Карабах", принявший кюрдамирский клуб "Ширван" забил в ворота соперника 6 безответных голов.