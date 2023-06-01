Министр обороны Азербайджана дал поручения о немедленном пресечении любой провокации незаконных армянских вооруженных формирований

БАКУ /Trend/ - Завершились учебно-методические сборы с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений азербайджанской армии и их заместителями, проводившиеся в Центре военных игр Института военного управления в соответствии с планом подготовки на 2023 год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Было особо отмечено, что осуществляемые в последнее время незаконными армянскими вооруженными формированиями военные перевозки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций нашей Армии в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность.

Министр обороны Азербайджана дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации.

Министр также подчеркнул важность обучения личного состава методам современного ведения боя, правилам эффективного применения нововведенного в арсенал вооружения и военной техники на мероприятиях по боевой подготовке, проводимых в целях повышения знаний и навыков военнослужащих и дальнейшего укрепления боеспособности подразделений. Кроме того, он поручил неукоснительно соблюдать правила безопасности во время служебно-боевой деятельности, регулярно доводить эти правила до сведения личного состава и осуществлять постоянный контроль за их соблюдением.