Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

3 июня пройдет вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей - ГЭЦ Азербайджана

Общество Материалы 1 июня 2023 15:08 (UTC +04:00)
3 июня пройдет вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей - ГЭЦ Азербайджана

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 3 июня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей, а 4 июня - по I группе. 3 июня также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ по I группе специальностей.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Газахе, Джалилабаде и Хачмазе.

С 23 мая на сайте ГЭЦ участники экзамена могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Экзамен начинается в 11:00.

Более подробно с информацией об экзамене можно ознакомиться по ссылке.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости