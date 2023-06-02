ЗАО «AzerGold» провело в Дашкесане очередную акцию для детей «Книжка в подарок» (ФОТО)

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» провело в Дашкесанском районе очередную акцию «Книжка в подарок», приуроченную к 1 Июня - Международному дню защиты детей.

В рамках проекта, направленного на формирование и развитие культуры чтения у детей с раннего возраста, малолетним жителям сел Човдар, Гушчу, Баян и населенного пункта Шадах, которые расположены вокруг золотого рудника «Човдар», были подарены предназначенные для трех возрастных групп книги с иллюстрациями на азербайджанском языке, напечатанные в изящном оформлении.

Так, книга “Mənim bir günüm”, составленная для детей в возрасте 3–5 лет, побуждает их более эффективно организовывать свою повседневную жизнь. В книге “Yerdən yurda”, предназначенной для детей в возрасте 6–8 лет, прививаются географические знания, представлены сведения как о мире в целом, так и о нашей стране, в том числе о Дашкесанском районе, имеющим древнюю историю и обладающим увлекательной природой и богатыми месторождениями полезных ископаемых. А в книге “Qızıl axtarışında”, составленной для детей в возрасте 9–11 лет, в форме сказки рассказывается о цветных и черных металлах, процессе работы на рудниках и основных горнодобывающих профессиях.

Отметим, что акция «Книжка в подарок», с большим интересом встреченная детьми, была впервые организована ЗАО «AzerGold» в 2020 году. В рамках акции этого года авторские книги, изданные специально для малолетних жителей Дашкесанского района, были также переданы в пользование нескольких детских садов и общеобразовательных учреждений, действующих на территории района.

Напомним, что ЗАО «AzerGold», будучи государственной компанией, специализирующейся в горнодобывающей промышленности, не только вносит вклад в экономическое развитие нашей страны, но и постоянно ставит цели устойчивого развития в зонах своей ответственности. Одним из приоритетных направлений, определяемых Акционерным Обществом в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности, является развитие образования. ЗАО регулярно реализует социальные проекты с целью внесения дополнительного вклада в политику, проводимую государством в этой области. В связи с этим можно отметить строительство в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева нового модульного здания средней школы поселка Гушчу имени Салмихана Искендерова, обеспечение отдаленных сельских школ необходимыми учебными принадлежностями, IT-оборудованием, сетью Интернет и другие проекты.