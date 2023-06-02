Каждый участник первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике упорно готовился к соревнованиям – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Каждый участник 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике много тренировался и упорно готовился к соревнованиям. И безусловно, мы все хотим видеть хороший результат своего выступления.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, спортсменка Дилара Гурбанова, выступающая в возрастной категории "юниоры" (2006-2008 годов рождения).

"Я выступаю в индивидуальной программе и в составе трио. Это не первый мой чемпионат, и конечно, я уже приобрела определенный опыт как на внутренних, так и на международных турнирах. Буквально через две недели приму участие в международном турнире в Египте и текущие соревнования можно назвать контрольной тренировкой перед этим стартом", - сказала она.

Дилара Гурбанова отметила, что в ходе первенства Азербайджана и чемпионата Баку заметила большую увлеченность аэробной гимнастикой совсем маленьких спортсменок.

"Вижу блеск в их глазах, они мечтают выступать. Некоторые маленькие гимнастки даже подходили ко мне, спрашивали совета, у них огромное желание тренироваться. Аэробная гимнастика привлекает музыкой, ритмом и дети этим вдохновляются. А наблюдая за выступлениями взрослых, опытных гимнастов, их стремление возрастает", - добавила воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, 2-3 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие около 100 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya" и Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Спортсмены на первенстве Азербайджана выступают в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2011 г.р.) и "юниоры" (2006-2008 г.р.), а на чемпионате Баку - в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.