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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 2 июня 2023 17:10 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 57 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15, вторую - 19, три и более - 20, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 965 758. Первую дозу вакцины получили 5 411 507, вторую - 4 883 896, три и более - 3 404 118, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 237 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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