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Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Ирана в Азербайджан

Общество Материалы 3 июня 2023 12:17 (UTC +04:00)
Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Ирана в Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мероприятий, проведенных 2 июня на территории службы пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, были задержаны граждане Афганистана Хевад Асадзия Габибулрахман оглу, Фейзи Абдулбасид Абдулзахир оглу и Хабиби Мутуллах Абдулматин оглу, нарушившие государственную границу из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в субботу Trend в ГПС Азербайджана.

Было отмечено, что по данному факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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