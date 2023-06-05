TƏBIB о деятельности модульных больниц в период после пандемии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по борьбе с COVID-19 направление деятельности подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) больниц модульного типа регулировалось в соответствии с числом заразившихся коронавирусом.

Об этом сказали в понедельник в TƏBIB в ответ на запрос Trend.

"В связи с резким снижением числа заражений коронавирусом была приостановлена деятельность некоторых пандемических медучреждений, в том числе больниц модульного типа, с целью оптимизации и эффективного применения всех видов ресурсов. В период пандемии действовали 46 пандемических медучреждения, в настоящее время из них функционирует больница модульного типа "Мухаммедли" при TƏBIB", - сказали в структуре.

Было отмечено, что пандемийные больницы в регионах и столице уже давно вернулись к прежнему формату функционирования. Недавно с целью улучшения противотуберкулезной помощи населению, проживающему в поселке Сарай, в Баку и Сумгайыте, Абшеронском и Хызинском районах, была создана противотуберкулезная больница модульного типа в поселке Сарай с фондом на 200 коек, которая была сформирована здесь на базе приостановившего работу больничного комплекса модульного типа.

"При необходимости деятельность больниц модульного типа оптимизируется", - сказали в TƏBIB.