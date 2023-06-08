В преддверии праздника Гурбан проведены мониторинги в пунктах забоя скота - Гошгар Тахмазли

БАКУ /Trend/ - В освобожденных от оккупации селах Агалы Зангиланского района и Талыш Тертерского района установлены пункты палаточного типа по забою скота.

Как сообщает Trend, об этом в четверг сказал журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

"Одним из товаров повседневного спроса являются мясные продукты. Для этого в селах Агалы Зангиланского района и Талыш Тертерского района установлены пункты палаточного типа по забою скота. В соответствии с городским планированием, будут построены также пункты стационарного типа", - сказал он.

По словам Тахмазли, в преддверии праздника Гурбан агентство совместно с соответствующими структурами провело по стране мониторинги на пунктах забоя скота для проверки соответствия стандартам. В местах, не соответствующих стандартам, будут установлены пункты палаточного типа, добавил он.