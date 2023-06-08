БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 62 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 38, вторую - 3, три и более - 19, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 025. Первую дозу вакцины получили 5 411 634, вторую - 4 883 957, три и более - 3 404 189, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 245 человек.