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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 8 июня 2023 14:52 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 62 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 38, вторую - 3, три и более - 19, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 025. Первую дозу вакцины получили 5 411 634, вторую - 4 883 957, три и более - 3 404 189, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 245 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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