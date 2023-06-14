Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧЕ

БАКУ /Trend/ - Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет, который проходит в столице Албании Тиране.

Как сообщили Trend в Федерации по борьбе Азербайджана, азербайджанская сборная, завоевавшая 6 медалей в континентальном первенстве, набрала 118 очков и заняла второе место в общекомандном зачете. Сборная команда уступила только Грузии (185).

Отметим, что азербайджанская сборная завоевала 1 золотую и 5 бронзовых медалей на ЧЕ. Туран Дашдамиров (45 кг), победив всех своих соперников, стал чемпионом Европы. Бронзовые медали завоевали Эльнар Зиядов (48 кг), Али Сейидалили (51 кг), Айхан Джавадов (55 кг), Эльмин Алиев (80 кг) и Махир Гурбанлы (110 кг).