Размер пенсий для женщин может быть повышен - Азербайджан переходит на новую практику?

БАКУ /Trend/ - На днях в Милли Меджлисе (парламент) было предложено устранить разницу в размере пенсий между мужчинами и женщинами. Было отмечено, что в развитых странах для преодоления разницы в размере пенсий между мужчинами и женщинами используются специальные коэффициенты.

Но может ли эта практика применяться в Азербайджане?

Отвечая на вопросы Trend по этому вопросу, экономист-эксперт Эльданиз Амиров сказал, что инициатива по преодолению разницы в размере пенсий между мужчинами и женщинами довольно значимая.

"Здесь есть один тонкий нюанс. Во всех случаях применение специальных коэффициентов к женщинам применяется в развитых странах, в которых сформирован высокий размер пенсии. В настоящий момент в Азербайджане применить подобную практику возможно. Но в таком случае, возникнет проблема. Думаю, что такого рода измения потребуют серьезных трат. Основная проблема заключается в том, что средняя продолжительность жизни женщин и мужчин различается. В результате появляется разница между мужчинами и женщинами, получающими пенсию. В 2020 году умерло 42 тысячи мужчин и 33 тысячи женщин. За год мужчин умирает на 8-10 тысяч больше, чем женщин. Таким образом, средняя продолжительность жизни имеет более высокие показатели, что, естественно, проявляется у пенсионеров. В настоящее время среди людей, получающих трудовую пенсию по возрасту, женщины составляют 60 процентов. Это, конечно, означает, что будет потрачено больше средств", - сказал он.