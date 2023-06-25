В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Седьмой день VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" также запомнился зрителям незабываемой аурой. В зале Аудиториум Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Азербайджанского Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает в воскресенье Trend.

Под управлением израильского музыканта Беньямина Юсупова были исполнены симфония No 1 (написанная им самим), "Сказки" Фирангиз Ализаде, произведение "Черное\белое" Махмуда Туркмани, симфония "Мугам" Мамеда Гулиева.

Беньямин Юсупов родился в Таджикистане. Во многих странах он также известен как композитор, и за свои произведения, звучавшие в США, Германии, Великобритании, Франции, Хорватии, Израиле, Швейцарии, Италии, России, Таджикистане был удостоен ряда наград.

Солист концерта Махмуд Туркмани родился в Ливане. В настоящее время преподает в Бернской консерватории по классу классической гитары и уду, является создателем квартета "Ludus".