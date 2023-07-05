Марио Бакуна даст концерт в Центре Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 15 октября в рамках Бакинского джазового фестиваля в Центре Гейдара Алиева состоится концерт бразильского музыканта Марио Бакуна.

Как сообщает в среду Trend, концерт, который состоится в зале Auditorium, называется “Бразильские пейзажи”. Знаменитый джазовый исполнитель уже гастролировал в 16 странах Европы со своим одноименным альбомом. Альбом ”Бразильские пейзажи" отличается от других новыми аранжировками произведений известных бразильских композиторов.

Марио Бакуна - бразильский композитор, аранжировщик, певец и гитарист, живущий в Лондоне. Имеющий 20-летний музыкальный опыт Марио Бакуна до сих пор успешно выступает на международных фестивалях и крупных сценах в Европе, Африке и Бразилии.

Он работает над новыми интерпретациями джазового жанра "самба", зародившегося в Рио-де-Жанейро в 1950-х годах. В настоящее время Марио Бакуна - один из джазовых исполнителей, живущих в Европе и известный своими совместными выступлениями с лучшими музыкантами на престижных сценах мира.

На бакинском концерте сцену с ним поделят Фелиппе Оливейра (Felippe Oliveira) на электрогитаре, Уэйн Мэтьюз (Wayne Matthews) на бас-гитаре и Уччо Гаэта (Uccio Gaeta) на ударных.

Билеты на концерт Марио Бакуна можно приобрести в кассах города и посредством сайта iTicket.az.