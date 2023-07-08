Яркий и незабываемый заключительный аккорд "Бакинских летних дней джаза" – невероятное выступление легендарного оркестра имени Олега Лундстрема (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся заключительный концерт в рамках международных "Бакинских летних дней джаза", организованных агентством Premier LTD при поддержке Центра Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Концертная программа была представлена в Парке Центра Гейдара Алиева, где выступил джазовой оркестр имени Олега Лундстрема (Россия).

Перед началом концертной программы знаток джаза, радио- и телеведущий, заслуженный работник культуры Азербайджана Рахиб Азери рассказал интересные факты из истории музыкального коллектива.

Было подчеркнуто, что джазовый оркестр имени Олега Лундстрема имеет уникальную историю. Коллектив был создан в 1934 году, попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр.

Бессменным руководителем оркестра в течение 70 лет был маэстро Олег Лундстрем (1916 – 2005 гг.). За годы своей деятельности оркестр дал свыше 10 тысяч концертов.

С 2007 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист России, известный джазовый пианист Борис Фрумкин. Под его руководством оркестр продолжает традиции своего основателя - Олега Лундстрема.

Впервые выступив в Баку в 2019 году, легендарный коллектив с тех пор завоевал симпатии азербайджанских слушателей. Очередной концерт оркестра в Баку вызвал огромный интерес у поклонников джазовой музыки, среди слушателей программы были как жители Баку, так и гости столицы.

На концерте прозвучали известные джазовые композиции, импровизации на темы популярных музыкальных сочинений.

В составе оркестра играют замечательные музыканты, виртуозы, которые своим исполнительским мастерством создали настоящий праздник музыки – яркий, незабываемый, наполненный потрясающими эмоциями. Особую атмосферу концерту придало то, что он был организован под открытым небом. Слушатели не только наслаждались безупречным звучанием, но и пританцовывали в такт мелодиям.

Заключительный аккорд пятых "Бакинских летних дней джаза" получился эффектным, феерическим и впечатляющим. Потрясающие профессиональные джазовые музыканты, великолепная музыка, слушатели, влюбленные в джаз, прекрасная организация концертов – все это сделало пятые "Бакинские летние дни джаза" незабываемыми.

Заслуженный артист России, дирижер оркестра, известный российский музыкант, исполнитель на ударных инструментах Владимир Журкин дал высокую оценку проведению в столице Азербайджана "Бакинских летних дней джаза", подчеркнув, что далеко не каждый город может похвастаться организацией такого фестиваля.

"Мы прекрасно знаем, что Баку – это город джаза. Здесь всегда было много сильных музыкантов, мы знакомы с творчеством Вагифа Мустафазаде, и его дочери - Азизы Мустафазаде и многих других азербайджанских музыкантов.

Поэтому, мы приехали сюда с большим воодушевлением. Что касается программы, которую мы представили в Баку, то в нее вошли различные произведения как российских, так и зарубежных авторов", - сказал Журкин.

Ведущий солист оркестра Максим Пеганов отметил, что такие мероприятия как "Бакинские летние дни джаза" вносят вклад в развитие джазовой музыки, и их, безусловно, необходимо проводить.

"Музыкой нужно делиться. Наш оркестр в Баку уже не первый раз, и каждый раз - это незабываемые впечатления.

Замечательный город, люди, здесь всегда очень приятно находиться. Слушатели в Баку – южные, горячие, принимают всегда очень хорошо, легко реагируют на музыку. А когда идет отдача от публики, людей, которые тебя слушают, то и музыканты начинают играть еще более воодушевленно. Мы заряжаемся положительной энергией от слушателей, а публика, в свою очередь, от нас, и тогда получается настоящий джазовый концерт", - добавил Пеганов.

Отметим, что в рамках пятых "Бакинских летних дней джаза" (3-7 июля) выступили именитые музыканты из Азербайджана, Турции, Грузии, Кубы, Израиля, Франции и России. Концертные программы в рамках "Бакинских летних дней джаза" были организованы как в залах, так и на открытых площадках, что сделало их доступными для более широкой аудитории. Это служит главной цели "Бакинских летних дней джаза" - более широкому продвижению джазовой музыки.

Напомним, что 3 июля в Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие международных "Бакинских летних дней джаза". Было представлено два концерта. Турецкие музыканты - известный гитарист Ондер Фоджан, джазовая певица Мелтем Эге, а также Шенов Улькер (труба, флюгельгорн), Булут Гюлен (тромбон), Озан Муслуоглу (контрабас) и Серкан Алагёк (ударные) выступили в сопровождении Бакинского камерного оркестра. Далее выступил известный пианист, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Азербайджана Эльчин Ширинов с израильскими коллегами – Амиром Бреслером (ударные), Ореном Харди (контрабас) и Гиладом Хексельманом (гитара).

4 июля в Центре Гейдара Алиева состоялся фееричный концерт известного кубинского джазового пианиста, номинанта на премию "Грэмми" Альфредо Родригеса из команды корифея этого жанра Куинси Джонса в рамках мирового турне с трио – Мигель Хименес (басс-гитара) и Майкл Оливера (ударные).

5 июля в Парке Центра Гейдара Алиева выступили юные азербайджанские музыканты, учащиеся Детской школы искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде, которые разделили сцену с заслуженными артистами Азербайджана Вагифом Алиевым (ударные инструменты) и Русланом Гусейновым (бас-гитара).Также в этот день состоялось потрясающее выступление грузинского пианиста, аранжировщика, профессора музыкального колледжа Беркли Георгия Микадзе вместе с музыкантами из Франции - Франсуа Мутэном (контрабас) и Рафаэлем Паннье (ударные инструменты).

Все концертные программы вызвали большой интерес у слушателей и были встречены бурными аплодисментами.