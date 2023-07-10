В Азербайджане в рамках программы самозанятости созданы небольшие хозяйства для 700 человек

БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе продолжился процесс раздачи активов участникам программы самозанятости Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили Trend в Минтруда, за последнюю неделю около 700 безработных и соискателей в столицах и регионах получили в рамках этой программы активы в виде товаров и материалов. Часть из них составляют члены семей шехидов, участники войны.

За счет переданных активов для участников программы созданы небольшие хозяйства в сферах сельского хозяйства, производства и обслуживания.

Отметим, что для лиц, участвующих в программе самозанятости, в первую очередь организуются тренинги, на которых их обучают знаниям и навыкам организации и управления малым бизнесом. После обучения им предоставляются активы в соответствии с бизнес-планами по направлению самозанятости.