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В Азербайджане в рамках программы самозанятости созданы небольшие хозяйства для 700 человек

Общество Материалы 10 июля 2023 20:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане в рамках программы самозанятости созданы небольшие хозяйства для 700 человек

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе продолжился процесс раздачи активов участникам программы самозанятости Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили Trend в Минтруда, за последнюю неделю около 700 безработных и соискателей в столицах и регионах получили в рамках этой программы активы в виде товаров и материалов. Часть из них составляют члены семей шехидов, участники войны.

За счет переданных активов для участников программы созданы небольшие хозяйства в сферах сельского хозяйства, производства и обслуживания.

Отметим, что для лиц, участвующих в программе самозанятости, в первую очередь организуются тренинги, на которых их обучают знаниям и навыкам организации и управления малым бизнесом. После обучения им предоставляются активы в соответствии с бизнес-планами по направлению самозанятости.

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