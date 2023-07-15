Дни поэзии Вагифа - лето, потрясающая природа, пение птиц и душевные слова поэтов (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана 15-16 июля, перед домом видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван представлена вторая часть часа поэзии «Моя Родина Карабах», сообщает корреспондент Trend с места события.

Лето, солнце, природа, горы, чистый воздух, пение птиц - и все это сопровождается прекрасной поэзией, великолепными словами, которые идут от сердца поэтов в душу слушателей.

Известные и молодые авторы, среди которых были Ибрагим Ильяслы (ведущий мероприятия), Бести Алибейли, Рамиз Бабаев, Рейхан Кянан, Зияфет Яхъя, Шахназ Шаин, Ганун Умман, Фахраддин Тейюб, Намиг Мяна, Айсель Фикретгызы, Ильгар Тюркоглу, Сулейман Абдулла, Гюлямаил Мурад, Хураман Мурад, Фарид Гусейн, Рамиль Ахмед и другие продекламировали свои стихи, повествующие о любви к Родине, освобождению Карабаха, о героических защитниках Отечества и шехидах, видных исторических деятелей и представителей культуры, культурной столице Азербайджана Шуше, красоте природы, патриотизму – всему, что дорого каждому из нас.

Среди поэтов был и уроженец города Шуша Шукюр Мусеибоглы.

«Для нас огромное счастье быть на родной земле и творить во имя нее. Я строитель по специальности и в свое время внес свою лепту в строительство этого года. Я был вынужден в 34 года покинуть этот город вследствие оккупации армянских агрессоров. И в 65 лет все же вернулся сюда, благодаря победоносному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и и нашим героическим воинам - это самой большой радости! И участие в Днях поэзии Вагифа для меня знаменательно таким историческим фактом, когда 14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии с участием великого лидера Гейдара Алиева. До сих пор это грандиозное событие, выступление великого лидера Гейдара Алиева и других деятелей культуры у меня перед глазами. Именно с тех пор стали проводиться Дни поэзии Вагифа. Мы вернулись домой! Будем жить и творить!» - сказал Trend Шукюр Мусеибоглы.

Известный поэт, писатель и драматург Сейран Сехавет отметил значимость Дней поэзии Вагифв.

«Дни поэзии Вагифа запомнились интересными программами с участием азербайджанских поэтов и представителей тюркских народов, концертными программами и поэтическими вечерами, яркими литературно-музыкальными композициями с участием известных исполнителей и музыкантов. Главное – на освобождённых территориях мы возвращаемся к традициям и такие грандиозные праздники способствуют этому, дарят нам душевные эмоции, в которых гордость за родную землю. Моя бабушка тоже была из города Шуша и в нашей семье всегда особой любовью относились к этому краю, взрастивших плеяду видных деятелей культуры и науки. Выражаю всем организаторам признательность за этот прекрасный праздник!», - сказал Trend Сейран Сехавет.

Мероприятия организованы у музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, дома видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван, в комплексе Дома Мехмандаровых, Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра, в отелях "Харыбюльбюль" и "Карабах". Гостям также представлена экскурсионная программа по ряду религиозных и историко-культурных памятников Азербайджана, восстановленных в Шуше.