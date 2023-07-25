В Азербайджане по воскресеньям парковка будет бесплатной

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане парковка транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также парковка по воскресеньям будет бесплатной.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение во вступившем сегодня в силу постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики "О размере платы за парковку транспортных средств" от 25 июня 2023 года.

При этом оплата будет начислена в полном объеме, если транспортное средство припарковано более чем на 15 минут. Лица, которым выдан индивидуальный парковочный талон, будут парковать транспортные средства на бесплатной основе только в определенных местах на территории парковки, указанных в талоне.

Отметим, что решение распространяется на парковочные места, находящиеся на государственных автомагистралях.

Постановление Кабинета министров "О размере платы за парковку транспортных средств" будет действовать только на государственных парковках. В целях обеспечения прозрачности финансового оборота и удобства пользования парковкой автомобилей платежи предусматриваются только в безналичном порядке.