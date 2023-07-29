Азербайджанская шахматная федерация является одной из самых активных в продвижении этого вида спорта - Президент ФИДЕ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская шахматная федерация является одной из самых активных в продвижении этого вида спорта.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в кулуарах церемонии открытия Кубка мира ФИДЕ в Баку.

По его словам, в Азербайджане появляются новые шахматные клубы, выступают на соревнованиях молодые шахматисты.

«Хочу также подчеркнуть, что азербайджанские шахматисты-юноши очень успешно соревнуются в международных шахматных турнирах, это стоит похвалы как местной федерации, так и самих шахматистов», - сказал он.

Дворкович подчеркнул, что главной программой ФИДЕ - это развитие шахмат в школах по всему миру.

«Несмотря на то, что это очень сложно и требует совместных действий ФИДЕ и национальных федераций, правительств разных стран, есть уже положительные примеры. Над этой программой мы работаем ежедневно и готовим методические пособия для учителей, самих учащихся. Это является одним из самых масштабных наших проектов. Кроме того, у нас есть разные онлайн-платформы, которые помогают этому процессу. Также, мы работаем над повышением престижа детских и юношеских соревнований. Мы работаем над увеличением их числа, появятся новые форматы, в том числе в быстрых шахматах», - сказал президент ФИДЕ.

Дворкович также сообщил, что федерация в последние годы способствует привлечению в шахматы женщин.

«Над этим мы работаем с судьями, организаторами, местными федерациями различных стран. Считаю эту тенденцию абсолютно правильной и престижной, так как следовать шахматной карьере могут не только мужчины, но и шахматистки тоже. Вовлечение женщин в шахматы - это абсолютно необходимая вещь и мы стараемся этим заниматься все больше и больше и увеличивать призы в женских соревнованиях», - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку прошла торжественная церемония открытия Кубка мира. Соревнования начнутся 30 июля и продолжатся до 25 августа.

В кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку примут участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской.

Азербайджан на этом чемпионате представят 17 шахматистов. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступят также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 будут транслироваться на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 миллиона долларов США и будет разыгран в отеле Marriott Boulevard в Баку.