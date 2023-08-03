В детском приюте "Ümid yeri" открылось отделение по гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В детском приюте "Ümid yeri", расположенном в бакинском поселке Бина, открылось отделение по гимнастике, сообщает в четверг Trend.

В занятиях принимают участие около 20 воспитанников приюта в возрасте от 6 до 17 лет. Отбор детей в секцию велся тренерами с учетом их физических способностей, а также проявляемого интереса к этой спортивной дисциплине. Занятия проводятся тренером Федерации гимнастики Азербайджана два раза в неделю.

Как рассказала в беседе с представителями СМИ председатель благотворительного общества "Ümid yeri", руководитель приюта Нигяр Мансимли, открытие отделения гимнастики имеет крайне важное значение.

"Инициатива Федерации гимнастики Азербайджана играет важную роль в физическом развитии воспитанников приюта, а также поможет выявить их спортивные таланты. Дети с воодушевлением участвуют в занятиях, к которым проявляют большой интерес и рвение, они с нетерпением ждут визита тренера. Даже вне тренировочного времени они продолжают заниматься гимнастикой и повторяют элементы, и это показатель того, что занятия для них не проходят бесследно. Верю, что в будущем в числе спортсменов, которые будут представлять Азербайджан на международной спортивной арене, мы увидим и воспитанников нашего приюта. Выражаю глубокую признательность министерству молодежи и спорта и Федерации гимнастики Азербайджана за эту инициативу и ее реализацию", - сказала Нигяр Мансимли.