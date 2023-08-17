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В Азербайджане продолжается прием в первые классы школ

Общество Материалы 17 августа 2023 14:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане продолжается прием в первые классы школ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается прием в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год. Прием осуществляется через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

На сегодняшний день размещены запросы о приеме в первый класс 128 339 человек, в том числе 68 113 мальчиков и 60 226 девочек.

115 840 запросов поданы по азербайджанскому сектору обучения, 11 514 - по русскому сектору, 985 - по секторам, где обучение ведется на других языках.

Отметим, что процесс электронной регистрации приема в первый класс завершится 14 сентября.

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