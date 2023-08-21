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В Азербайджане стартовал этап отбора вакансий конкурса по приему на работу учителей по срочному контракту

Общество Материалы 21 августа 2023 12:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане стартовал этап отбора вакансий конкурса по приему на работу учителей по срочному контракту

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 11:00 21 августа в Азербайджане стартовал этап отбора вакансий конкурса по приему на работу учителей по срочному контракту

Как сообщает в понедельник Trend, данную информацию распространило министерство науки и образования Азербайджана.

"Кандидаты должны выбрать вакантное место и подтвердить электронную заявку на своей личной странице.

Отбор вакансий по срочному контракту завершится 23 августа в 11:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что на этапе отбора вакансий по срочному контракту были также представлены вакантные места в полных средних школах № 1 города Шуша и № 1 города Физули.

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