ГЭЦ Азербайджана о результатах экзаменов в вузы по II группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В этом году на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения по II группе специальностей 757 человек набрали более 500 баллов.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Было отмечено, что в этом году к конкурсу по II группе специальностей (на места по государственному заказу и на платной основе) допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 200, а по второму этапу экзамена - не менее 100 баллов.

Напомним, что продолжается до 23:59 28 августа процесс выбора специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения по всем группам специальностей. Абитуриенты (в том числе суббакалавры), прошедшие на этап выбора специальностей, могут указать коды до 15 специальностей, относящихся к группе (группам) специальностей, в том числе к их подгруппе (подгруппам), по которым они выполнили условия конкурса.