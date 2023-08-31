В Азербайджане названо число вакантных плановых мест в вузах

БАКУ /Trend/ - После I этапа по I группе специальностей осталось 1 557 плановых мест, по II группе специальностей - 217, по III группе специальностей - 994, по IV группе специальностей - 231 и по V группе специальностей - 350 плановых мест.

Как сообщили в четверг Trend в ГЭЦ, плановые места больше всего заполнены во второй группе специальностей (98,35%).

"Хотя число плановых мест здесь больше, чем количество абитуриентов, сдающих экзамены и имеющих право на участие в конкурсе, как и предсказывалось ранее, у суббакалавров были шансы, и за их счет показатели заполненности высоки. Наибольшее число суббакалавров (2 985 человек) было принято именно по II группе специальностей. По I группе специальностей принято 2 731 человек. В III, IV и V квалификационных группах плановые места заполнены на 93,74%, 94,36% и 91,19% соответственно", - говорится в сообщении.

Напомним, что на днях были объявлены результаты конкурса для высших учебных заведений уровня бакалавриата.