БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет дополнительный экзамен для почти 600 учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, а также для тех, кто сдает экзамены экстерном.
Как сообщает Trend, экзамен будут сдавать также учащиеся, которые не смогли принять участие в экзаменах по азербайджанскому языку (как государственному).
Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.
Учащиеся могли распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте ГЭЦ до 30 августа.
Экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.
Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:
- "Лист пропуска на экзамен";
- оригинал документа, удостоверяющего личность:
а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;
б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.
Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).