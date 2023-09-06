В Азербайджане в мебельной сфере принят новый стандарт

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND), подведомственным Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, на основе европейского стандарта был принят государственный стандарт AZS en 1129-1:2023 "Мебель - раскладные кровати - требования безопасности и испытания. Часть 1: требования безопасности".

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в AZSTAND.

Было отмечено, что для развития мебельной промышленности в стране, повышения качества и безопасности производимой в этой области продукции, повышения ассортимента и конкурентоспособности экспортной продукции, поддержки предпринимателей, обеспечения спроса и ожиданий потребителей возникла необходимость в принятии современных стандартов по мебельной промышленности.

Стандарт определяет требования к безопасности и прочности раскладных кроватей, используемых в быту. Он также включает требования к прочности настенного крепления в соответствующих случаях.

Проект государственного стандарта AZS En 1129-1: 2023 "Мебель - раскладные кровати - требования безопасности и испытания. Часть 1: требования безопасности", разработанный на основе аутентичного перевода европейского стандарта "Мебель - раскладные кровати - требования безопасности и испытания. Часть 1: требования безопасности" официально согласовано с Азербайджанским государственным научно-исследовательским институтом охраны труда и техники безопасности Государственного агентства по безопасному выполнению работ в промышленности и горному надзору министерства по чрезвычайным ситуациям.