Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На освобожденных территориях Азербайджана начнут функционировать 6 общеобразовательных учреждений - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 6 сентября 2023 16:27 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана начнут функционировать 6 общеобразовательных учреждений - Эмин Амруллаев

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ/Trend/- В 2023 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начнут работу 6 общеобразовательных учреждений.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.

Министр подчеркнул, что в этих школах будут работать 94 учителя и обучаться 780 учеников.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости