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В Нахчыване от должностей освобождены еще два заместителя глав ИВ

Общество Материалы 8 сентября 2023 12:13 (UTC +04:00)
В Нахчыване от должностей освобождены еще два заместителя глав ИВ

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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване от занимаемых должностей освобождены еще два заместителя глав исполнительной власти (ИВ).

Как сообщает в пятницу Trend, распоряжениями главы ИВ Кянгярлинского района Кямала Алекберова и главы ИВ Шахбузского района Рафаила Бабаева освобождены от занимаемых должностей замглавы ИВ Кянгярлинского района Гурбанова Сарийя Багир гызы и замглавы ИВ Шахбузского района Турал Гулиев соответственно.

Напомним, что ранее распоряжением главы ИВ города Нахчыван от занимаемой должности была освобождена замглавы ИВ Тахмина Мустафаева.

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