В Нахчыване от должностей освобождены еще два заместителя глав ИВ

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване от занимаемых должностей освобождены еще два заместителя глав исполнительной власти (ИВ).

Как сообщает в пятницу Trend, распоряжениями главы ИВ Кянгярлинского района Кямала Алекберова и главы ИВ Шахбузского района Рафаила Бабаева освобождены от занимаемых должностей замглавы ИВ Кянгярлинского района Гурбанова Сарийя Багир гызы и замглавы ИВ Шахбузского района Турал Гулиев соответственно.

Напомним, что ранее распоряжением главы ИВ города Нахчыван от занимаемой должности была освобождена замглавы ИВ Тахмина Мустафаева.