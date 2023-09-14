В Азербайджане меняются правила подготовки кадров для органов внутренних дел

БАКУ /Trend/ - Меняются правила подготовки кадров для органов внутренних дел.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, где обсуждались изменения в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики".

В частности, согласно новой главе в Положение, подготовка кадров со средним специальным и высшим юридическим образованием для должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел, а также дополнительное обучение сотрудников органов внутренних дел осуществляются учебными заведениями специального назначения соответствующего органа исполнительной власти. Курсанты (за исключением курсантов, не достигших 18 лет) и слушатели учебных заведений специального назначения соответствующего органа исполнительной власти привлекаются к выполнению задач, возложенных на органы внутренних дел, в целях проведения практики по специальности как составной части соответствующих образовательных программ. Привлечение сотрудников органов внутренних дел к дополнительному образованию в образовательных учреждениях специального назначения соответствующего органа исполнительной власти осуществляется в целях удовлетворения потребностей органов внутренних дел в укомплектовании соответствующими квалифицированными специалистами. С лицами, подлежащими зачислению на очную форму обучения уровня бакалавриата высшего образования высшего учебного заведения специального назначения соответствующего органа исполнительной власти на основе полного среднего образования или среднего специального образования, заключается договор о прохождении службы в органах внутренних дел. В объявлении о приеме на уровень бакалавриата высших учебных заведений содержится информация о необходимости заключения данного договора. Договор с лицами, не достигшими 18 лет, заключается с письменного согласия их законных представителей. Прием этих лиц в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя образовательного учреждения после заключения договора.