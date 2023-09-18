"Хыналыг и Кочевой путь" включены в список наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Территория Азербайджана в номинации «Культурный ландшафт: Хыналыг и Кочевой путь» внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом принято 18 сентября в ходе проходящей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Согласно номинации, подготовленной Государственным агентством по туризму, объект всемирного наследия включает в себя село Хыналыг и окружающие его летние пастбища (Губа и Гусар), используемые местным населением, зимние пастбища (Абшерон и Гаджигабул), а также расположенный между ними исторический кочевой путь протяженностью более 200 км (Губа–Шамахы–Гобустан).

Уникальный культурный ландшафт «Хыналыг и Кочевой путь» был представлен в Комитет всемирного наследия в 2021 году.

Выступая на сессии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев поблагодарил всех, кто поддержал номинационный документ, отметив, что кочевой путь, как образцовая историко-экономическая модель, является одним из редких объектов не только Азербайджана, но и всего мирового наследия.

Фуад Нагиев поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за внимание, заботу и поддержку, оказываемые делу сохранения материального и нематериального наследия нашей страны, отметив, что именно благодаря этой поддержке Хыналыг и Кочевой путь вошли в Список всемирного наследия.

Отметим, что территория, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, включает в себя большой культурный ландшафт общей площадью около 45 тыс. га, проходящий по территории 6 административных районов, и более 109 тыс. га буферных зон соответственно.

В этом районе есть такие образцы материальной культуры, как древние исторические кладбища, святилища, пиры, исторические мосты, источники и т.д.

Номинация «Культурный ландшафт: Хыналыг и Кочевой путь» впервые была полностью подготовлена национальными экспертами. Номинация отмечена 3-м (III) и 5-м (V) критериями всемирного наследия. Третий критерий представлен как исключительный пример вертикальной кочевой культуры, где община Хыналыга исторически занималась кочевым скотоводством, а 5-й – как баланс человеческих и природных связей, развитие системы экосоциальных отношений в сложных климатических условиях и устойчивое использование природных ресурсов.

Отметим, что 4 сентября 2023 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики был создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кочевой путь».

«Хыналыг и Кочевой путь» стал четвертым в Азербайджане объектом культурного наследия, внесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. До этого в список вошли Ичери шехер с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, наскальные рисунки в Гобустане, Ханский дворец хана и исторический центр города Шеки.

Отметим, что днем ранее на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Список всемирного наследия были включены Гирканские леса. Это первая природная территория Азербайджана, включенная в указанный список.