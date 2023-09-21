Стать призером Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature" очень почетно – юная азербайджанская спортсменка

НАХЧЫВАН /Trend/ - Стать призером Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature" очень почетно.

Об этом сказала в четверг Trend 8-летняя гимнастка Аян Мамедова, которая заняла второе место на турнире среди гимнасток 2015 года рождения в программе с обручем.

"Ранее я так же принимала участие в соревнованиях по художественной гимнастике, завоевывала медали. Очень хотела получить награду турнира "Grace of Nature", и у меня все получилось. Довольна результатом, все прошло хорошо", - сказала юная спортсменка, воспитанница спортивного клуба "Grasiya".

Серебряный призер турнира "Grace of Nature" отметила, что мечтает достичь больших высот в художественной гимнастике.

"Каждое соревнование – возможность приобрести новый соревновательный опыт, представить свою программу судьям и зрителям, по итогам выступления разобрать с тренером ошибки, чтобы больше их не повторять", - добавила юная грация.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В соревнованиях по четырем возрастным категориям участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.