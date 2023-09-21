Пашинян опроверг заявления сепаратистов

БАКУ /Trend/ - Информация о "массовых потерях среди населения Карабаха" не соответствует действительности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в одной из соцсетей.

Отметим, что сепаратисты распространили дезинформацию о том, что якобы "были слышны выстрелы и убиты мирные жители".

Напомним, что 21 сентября 2023 года по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики в городе Евлах состоялась встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Центральную власть Азербайджана на встрече представляли ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

Армянских жителей Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Также во встрече принял участие представитель российского миротворческого контингента.

Отметим, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные азербайджанской армией в Карабахе, привели к капитуляции сепаратистов. Учитывая обращение представителей армянских жителей Карабаха через российский миротворческий контингент, была достигнута договоренность о полном прекращении огня, и антитеррористические мероприятия локального характера были приостановлены 20 сентября 2023 года в 13:00. По предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики, встреча с представителями армянских жителей Карабаха была назначена на 21 сентября 2023 года в Евлахе. На встрече в Евлахе были обсуждены вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Напомним, что в соответствии с достигнутым соглашением, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.