Минобороны Азербайджана назвало количество военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 27 сентября.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации минобороны Азербайджана.

Представляем вниманию читателей обновленный список:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1 105

2. Артиллерийские орудия - 60

3. Средства ПВО - 226

4. Боеприпасы - 425 375

5. Снаряжение и принадлежности - 2 721

6. Оптические и другие приборы - 223

7. Бронетехника - 22

8. Автомобильная техника - 125

9. Прицепы - 21.