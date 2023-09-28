В Ханкенди ведутся поисково-спасательные работы после пожара (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия в связи с пожаром и взрывом на заправочной станции близ города Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, пожар на АЗС близ города Ханкенди Азербайджана был в короткие сроки потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Отметим, что в целях проведения на территории поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в связи с происшествием, 27 сентября по дороге Агдам–Аскеран–Ханкенди были отправлены очередные 10 автомобилей специального назначения МЧС Азербайджана и 50 человек личного состава.