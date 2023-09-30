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Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)

Общество Материалы 30 сентября 2023 21:20 (UTC +04:00)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ/Trend/ - Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи, передает Trend.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе была создана рабочая группа, возглавляемая заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи (ФОТО)
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