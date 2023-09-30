В некоторых регионах Азербайджана прогнозируется дождь

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что с вечера 30 сентября до вечера 2 октября в районах Азербайджана погода будет нестабильной, временами возможны дожди.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается, что в некоторых районах (Балакен-Шеки, Нагорный Ширван, Газах-Гянджа, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) дожди будут интенсивными, ливневого характера, возможны грозы, град, на высокогорных территориях выпадет снег.

Будет дуть восточный ветер, временами усиливающийся в некоторых районах до 15-20 метров в секунду.

Отмечается, что на реках Катехчай, Талачай, Шинчай и Кюрмюкчай, протекающих по территории Балакен-Шекинского региона, Гейчай, Демирапаранчай и Гирдиманчай, протекающих по территории Огуз-Габалинского региона, Вельвельчай и Гарачай, протекающих по территории Губа-Гусарского региона, Эсрикчай, Гянджачай и Габыррычай, протекающих по территории Дашкесан-Гядабейского и Гянджа-Газахского регионов, Горачай, Гуручай и, Кенделенчай, протекающих по территории Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, будут кратковременные паводки и пройдут сели.