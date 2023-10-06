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В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)

Общество Материалы 6 октября 2023 14:48 (UTC +04:00)
В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Сабирабаде похоронен полицейский полка быстрого реагирования министерства внутренних дел Азербайджана Азизбек Этибар оглу Мурадов, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией против сепаратистов в Карабахе.

Как сообщает в пятницу Trend, тело шехида доставили в его дом в селе Уладжалы Сабирабадского района, где он родился и вырос.

Состоялась церемония прощания с шехидом, были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

Азизбек Этибар оглу Мурадов был похоронен на кладбище села Уладжалы.

В церемонии похорон, наряду с членами семьи шехида, приняли участие руководство района, ветераны, семьи шехидов, представители СМИ.

Отметим, что Азизбек Мурадов также был участником Второй Карабахской войны и за мужество, проявленное в боях, был награжден медалью "За освобождение Джебраила".

В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)
В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)
В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)
В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)
В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)
В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)
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