В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сабирабаде похоронен полицейский полка быстрого реагирования министерства внутренних дел Азербайджана Азизбек Этибар оглу Мурадов, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией против сепаратистов в Карабахе.

Как сообщает в пятницу Trend, тело шехида доставили в его дом в селе Уладжалы Сабирабадского района, где он родился и вырос.

Состоялась церемония прощания с шехидом, были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

Азизбек Этибар оглу Мурадов был похоронен на кладбище села Уладжалы.

В церемонии похорон, наряду с членами семьи шехида, приняли участие руководство района, ветераны, семьи шехидов, представители СМИ.

Отметим, что Азизбек Мурадов также был участником Второй Карабахской войны и за мужество, проявленное в боях, был награжден медалью "За освобождение Джебраила".