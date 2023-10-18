Представители СМИ посетили территорию будущего административного центра Физули (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В центральной части города Физули будет построено административное здание. Под это отведен участок более 12 га, а под строительство административного здания предусмотрена площадь более 4,4 га.

Об этом сказал журналистам главный консультант специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов, сообщает в среду Карабахское бюро Trend.

Он отметил что на этой территории также будет построена площадь и создан парк на участке в 1 гектар. 5-этажное административное здание будет построено по самым современным мировым стандартам.

Сеидов также проинформировал о строительстве жилых кварталов. По его словам, из 38 зданий в 1-м жилом квартале 12 уже построены, население уже переселено туда, а строительство других зданий продолжается. Кроме того, в Физули будут построены еще 2 жилых квартала.

"Во 2-м и 3-м жилых кварталах будут проживать в общей сложности более 5200 человек. Во 2-м жилом квартале будет 653 квартиры, а в 3-м жилом квартале - 863 квартиры. Квартиры будут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными. Под зданиями будут нежилые помещения, а также здесь будут построены площадка для отдыха во дворе, велосипедная и наземная автостоянки. Здания комплекса будут обеспечены постоянным водоснабжением, электроснабжением и высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет осуществляться централизованной котельной. При строительстве зданий будут использованы природные теплоемкие материалы", - добавил он.