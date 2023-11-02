Стало известно место, где попали в засаду и были убиты более 150 жителей Ходжалы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются расследования террористических актов и других тяжких преступлений, совершенных армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщили в четверг Trend в Службе государственной безопасности Азербайджана, в результате проведенных в сентябре 2023 года локальных антитеррористических мероприятий на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района был задержан и разоружен Бабаян Мадат Аракели, имевший при себе автомат "AKM". Бабаян подозревается в совершении террористических актов с целью разжигания национальной вражды в составе организованного отряда незаконных вооруженных формирований.

В ходе следствия обвиняемый Мадат Бабаян в своих показаниях, среди прочего, отметил, что в феврале 1992 года был участником совершения Ходжалинской резни. 24 февраля 1992 года он в составе армянских вооруженных формирований, состоящих из армян-жителей сел Чапар, Гозлу и Гозлукёрпю, возглавляемых полковником-лейтенантом Вооруженных сил Армении Аркадием Шириняном, участвовал в объединении в селе Тезебина Ходжалинского района с другими армянскими боевиками - жителями сел Яйычы, Хейвалы и Зейлик Кяльбаджарского района для уничтожения азербайджанского мирного населения в соответствии с заранее составленным планом.

Направившись из Ханкенди в направлении Ходжалы, около 23:00 25 февраля 1992 года армянские боевики устроили засаду и убили более чем 150 безоружных гражданских лиц (большая часть из них - женщины, дети и старики), бежавших в сторону Аскеранского района. Все жители были расстреляны на месте из автоматического оружия.

Отметим, что 26 февраля 1992 года Мадат Бабаян, собирая трупы азербайджанцев, заметил как Вамик Петросян, Ширин Ширинян и другие члены банды, совершили оскорбительные действия над телами убитых, а также захватили в плен более 100 мирных жителей Ходжалы.

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