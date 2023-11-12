В Каспийском море пропали двое рыбаков (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об исчезновении двух рыбаков в Каспийском море в направлении поселка Бибиэйбат Сабаильского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с полученной информацией вертолет Отряда авиации МЧС участвует в совместных поисковых операциях со спасателями Службы спасения особого риска.

В настоящий момент продолжаются поисково-спасательные мероприятия в связи с гражданами Азербайджана Видади Джафаровым, 1954 года рождения, и Эльвином Гасановым, 1977 года рождения.