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В Каспийском море пропали двое рыбаков (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 ноября 2023 14:49 (UTC +04:00)
В Каспийском море пропали двое рыбаков (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об исчезновении двух рыбаков в Каспийском море в направлении поселка Бибиэйбат Сабаильского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с полученной информацией вертолет Отряда авиации МЧС участвует в совместных поисковых операциях со спасателями Службы спасения особого риска.

В настоящий момент продолжаются поисково-спасательные мероприятия в связи с гражданами Азербайджана Видади Джафаровым, 1954 года рождения, и Эльвином Гасановым, 1977 года рождения.

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