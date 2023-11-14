Еще 10 семьям, вернувшимся в Лачин, вручены ключи от их домов (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в реконструированный город Лачин. На этот раз в город Лачин вернулись и получили ключи от своих домов еще 10 семей (40 человек).

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, 14 ноября прошла церемония вручения ключей очередным семьям, прибывшим в Лачин.

В церемонии приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район и ООО "Бакинская служба благоустройства".

Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 325 семей (1 245 человек).

Отметим, что в Лачине созданы все условия для заселения людей в дома, где они некогда жили, и которые после завершения оккупации были восстановлены или отстроены заново по указанию главы государства.

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