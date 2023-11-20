В Беларуси многие руководящие должности занимают женщины - Марина Артёменко

БАКУ /Trend/ - В Беларуси многие руководящие должности занимают именно женщины.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Марина Артёменко во время выступления на конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку.

"В этом направлении выстроена сбалансированная политика. Мы начали кампанию по обеспечению участия женщин в различных сферах. Женщинам на рабочих местах обеспечиваются комфортные условия. В настоящее время уровень безработицы среди женщин составляет не более трёх процентов", - сказала Артёменко.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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